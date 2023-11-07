«Хезболла» представила ракеты Noor на фоне поддержки США Израиля

Ливанское движение "Хезболла" представило противокорабельные ракеты Noor на фоне прибытия второго авианосца ВМС США на Ближний Восток с целью поддержки Израиля. Об этом сообщает издание "Военное обозрение", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, опубликованные организацией материалы, в которых продемонстрированы ракеты, могут расцениваться как предупреждение США, которые оказывает активную поддержку действиям Израиля в Газе.

Противокорабельные ракеты Noor иранского производства являются копией китайской C-802 и способны поражать цели на расстоянии 120 километров, развивая при это скорость до 0,9 числа Маха. В 2006 году с помощью Noor ливанская группировка поразила израильский корвет УРО "Ханит" типа "Эйлат". Корабль получил сильные повреждения, однако потоплен не был.