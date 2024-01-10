https://news.day.az/world/1628351.html Финляндия может продлить закрытие границы с Россией
Финляндия может продлить закрытие границы с Россией
Финляндия захотела продлить закрытие границы с Россией еще на месяц. Об этом сообщает местное издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Газета уточняет, что для принятия такого решения нет никаких политических или юридических препятствий. Известно также, что правительство сможет изменить срок закрытия в четверг, 11 января.
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