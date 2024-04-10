В Армении могут приостановить вещание российских телеканалов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр высокотехнологической промышленности страны Мхитар Айрапетян.

Он утверждает, что на следующей неделе армянское правительство "планирует предложить российской стороне новый пакет предложений с поправками в соглашение". Цель, якобы, - достичь такого документа, который будет работать, а в случае нарушений последуют санкции.

"Если предложения не будут приняты, то я не исключаю, что Армения в одностороннем порядке расторгнет соглашение", - заявил Айрапетян.

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