Вооруженное нападение в Армении

В Армении в результате вооруженного нападения на автомобиль неизвестные похитили около 5,7 миллиона долларов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Следственного комитета Армении.

Инцидент произошел по дороге в село Паракар, расположенное недалеко от аэропорта Звартноц.

Согласно сообщению СК, по предварительным данным, не менее 4 человек в масках, вооруженных пистолетами, остановили автомобиль Hyundai Sonata, которым управлял один из указанных трех лиц. заставили водителя и двух пассажиров выйти из машины, уложили их на землю и надели на них наручники.

"Затем, применив слезоточивый газ, они посадили всех троих в машину, похитили из уложенных в багажнике чемоданов и сумок три слитка золота весом 36 килограммов на сумму 1,024 миллиарда драмов (порядка $2,7 млн), а также 293 миллиона рублей, эквивалентных 1,216 миллиарда драмов ($3,14 млн) и скрылись", - говорится в сообщении.

Указывается, что возбуждено уголовное дело по статьям "разбой" и "незаконный оборот оружия".

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