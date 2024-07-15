Суд Пакистана снова арестовал экс-премьера Хана и его супругу

Пакистанский суд принял решение о помещении под арест бывшего главы правительства страны Имрана Хана и его супруги Бушры Биби до 22 июля. В Национальном бюро подотчётности (антикоррупционная служба Пакистана - ред.) им предъявили новое обвинение, которое связано с возможным "злоупотреблением властью для приобретения подарков в государственной сокровищнице Тошахан".

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Geo.

"Суд по ответственности поручил Национальному бюро подотчётности допросить двух подозреваемых в тюрьме Адиала, а также предписал супругам предстать перед судом 22 июля", - указано в материале.

Адвокат политика и его супруги назвал арест противозаконным. По его словам, ходатайство об отмене заключения под стражу под залог уже приняли к рассмотрению в Верховном суде.

Напомним, что 13 июля окружной суд Исламабада принял решение об отмене приговора Имрану Хану и его супруге по делу о нелегальном бракосочетании. Полагалось, что после этого политик наконец сможет выйти на свободу, ведь действительных обвинительных приговоров в его отношении не осталось, так как многие из них были отменены либо же их исполнение было приостановлено. В августе 2023 года Хана приговорили к трём годам тюрьмы за продажу ценностей из сокровищницы государства. Политика освободили от должности премьер-министра страны после 2022 года, и он стал фигурантом десятков уголовных дел, что привело к массовым волнениям в Пакистане. Впоследствии выяснилось, что Хан получил 10 лет тюрьмы по обвинению в нарушении гостайны. А после этого суд приговорил его к ещё 14 годам срока по делу о коррупции и продаже иностранных подарков.

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