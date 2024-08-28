Эта страна меняет правила для иностранных студентов

Правительство Австралии заявило, что ограничит число новых иностранных студентов до 270 тысяч в 2025 году, стремясь обуздать рекордную миграцию, которая привела к резкому росту цен на аренду жилья.

Как сообщает Day.Az, это решение стало продолжением цикла мер, принятых с прошлого года с целью положить конец льготам для иностранных студентов и рабочих в Австралии, введенным в период пандемии COVID. Они помогали компаниям нанимать персонал на местах, в то время как строгий пограничный контроль не позволял иностранным работникам въезжать в страну.

"Сегодня в наших университетах обучается примерно на 10 процентов больше иностранных студентов, чем до пандемии, а в наших частных учреждениях профессионального образования и обучения - примерно на 50 процентов больше", - заявил на пресс-конференции министр образования Джейсон Клэр.

Число новых иностранных студентов будет ограничено до 145 тысяч для университетов, что примерно соответствует уровню 2023 года, и до 95 тысяч для практических и профессиональных курсов.

По словам председателя Австралийского университета профессора Дэвид Ллойд, правительство в праве контролировать численность мигрантов, но это не должно делаться за счет какого-либо одного сектора, особенно такого экономически важного как образование.

Международное образование, четвертая по величине статья экспорта Австралии после железной руды, газа и угля, принесло экономике страны 24,7 млрд долларов США в 2022-2023 финансовом году.

Однако опросы показали, что избиратели обеспокоены большим притоком иностранных студентов и рабочих, который оказывает чрезмерное давление на рынок жилья, делая иммиграцию одним из потенциальных главных полей битвы на очередных федеральных выборах, которые состоятся менее чем через год.

Чистая иммиграция достигла рекордного максимума за год по 30 сентября 2023 года, увеличившись на 60 процентов до рекордных 548 800 человек, в основном за счет студентов из Индии, Китая и Филиппин.

Стремясь сдержать рост миграции, правительство в прошлом месяце более чем вдвое увеличило плату за визу для иностранных студентов и пообещало закрыть лазейки в правилах, которые позволяли им постоянно продлевать свое пребывание.

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