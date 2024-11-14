В Пентагоне отрицают наличие у правительства США внеземных технологий

Министерство обороны США отвергло изложенную его бывшим сотрудником версию о наличии у американского правительства внеземных технологий. Об этом заявила ТАСС в среду представитель Пентагона Сьюзан Гоуф, отвечая на соответствующий запрос, передает Day.Az.

"К настоящему моменту министерство [обороны] не обнаружило каких-либо достоверных свидетельств того, что наблюдение за неопознанными аномальными явлениями (UAP - Unidentified Anomalous Phenomena - прим. ТАСС) выявило внеземную активность", - заявила представитель Пентагона. По ее словам, оборонное ведомство США "также не обнаружило сколько-нибудь достоверных данных в подкрепление утверждений о том, что какие-либо программы, касающиеся владения или воспроизведения внеземных материалов, существовали в прошлом или существуют сейчас".

По словам Гоуф, подведомственное Пентагону Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO) "продолжает изучать исторические данные", касающиеся программ правительства США по изучению НЛО. По ее словам, в Пентагоне "приветствуют возможность поговорить с любым бывшим или действующим правительственным сотрудником или подрядчиком, который уверен, что обладает информацией, относящейся" к таким программам. "AARO скрупулезно применяет научный подход для анализа и толкования инцидентов [с участием] UAP и продолжит опираться на данные, к чему бы они не привели", - заявила представитель Пентагона, предложив ознакомиться с выпущенным в марте этого года докладом AARO.