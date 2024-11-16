Названы причины ухудшения отношений между США и странами глобального Юга

Американские власти проводили неэффективную политику для укрепления связей со странами глобального Юга, из-за чего влияние США в регионе заметно ослабло. Об этом пишет журнал Foreign Affairs (FA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале отмечается, что Вашингтон потерпел неудачу при выстраивании отношений с соответствующими государствами по нескольким причинам. Одна из них заключается в разнице между позициями США по российской операции на Украине и израильской операции в секторе Газа, что стало свидетельством "лицемерия" американского руководства.

Кроме того, в период пандемии коронавируса в странах глобального Юга начали говорить о "вакцинном национализме государств с развитой экономикой". Также из-за отказа Вашингтона от свободной торговли с данными державами сократился их доступ к рынкам сбыта.

Еще одной причиной для ухудшения отношений между США и странами глобального Юга стало нежелание американской администрации активнее принимать участие в работе в многосторонних форматах. Из-за этого вырос интерес соответствующих государств к взаимодействию в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По мнению журналистов, победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США лишь "повысила ставки" в их отношениях со странами глобального Юга. В частности, из-за планов будущего главы государства в следующие четыре года придерживаться жесткой экономической и миграционной политики.

"Он (Трамп - "Газета.Ru") может подтолкнуть страны глобального Юга и развивающиеся институты к тому, чтобы противостоять США способами, которые нанесут ущерб американским интересам", - подчеркивается в статье.