Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Рядом с местом погребения заслуженной артистки РСФСР находятся могилы Валентина Гафта и Сергея Юрского.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, церемония похорон прошла в "актерском городке", который находится на Троекуровском кладбище.

Прощание со знаменитой актрисой состоялось ранее в столичном Доме кино, куда пришло множество почитателей ее творчества. Во время церемонии прощания были зачитаны телеграммы от Владимира Путина, премьер- Михаила Мишустина, Ольги Любимовой и Сергея Собянина.

Отпевание прошло в храме Святителя Николая в Троекурове.

Звезду советского и российского кино похоронили отдельно от мужа и сына, чьи могилы находятся на Ваганьковском кладбище. По данным "Комсомольской правды", родственники решили не трогать памятники, которые устанавливала сама Светличная.

Актриса скончалась 16 ноября после продолжительной болезни, ей было 84 года.

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года. После окончания ВГИК она впервые появилась на экране в 1959 году в картине "Колыбельная" Михаила Калика. Среди самых известных ролей - фильмы "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука", "Герой нашего времени", "Место встречи изменить нельзя".