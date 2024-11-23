Трамп назначил бывшего игрока в американский футбол министром

Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего игрока в американский футбол Скотта Тернера на пост министра жилищного строительства и городского развития. Это назначение было объявлено переходной командой республиканца.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Скотт Тернер уже имеет опыт работы в администрации Трампа. В ходе первого президентского срока он занимал важную роль первого исполнительного директора Совета по возможностям и обновлению при Белом доме. На этой должности он координировал крупномасштабные проекты по преобразованию неблагополучных сообществ страны.

Трамп выразил уверенность в том, что Тернер продолжит работу по реализации инициатив, направленных на улучшение качества жизни американцев, и что его опыт и лидерские качества помогут в решении важнейших задач в сфере жилищного строительства и городского развития.