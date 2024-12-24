Япония усилит контроль за криптовалютами в связи с кражей биткоинов

Управление финансовых служб Японии дало указание частным предпринимателям усилить надзор за операциями с криптовалютами в связи с сообщением о краже таких активов на $308 млн у японской компании DMM. Они якобы были похищены группой хакеров, связанных, как утверждается, с КНДР, официально сообщило Главное полицейское управление страны по итогам следствия, проведенного совместно с Федеральным бюро расследований США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По этим данным, злоумышленники смогли в марте 2024 года обманом внедрить вирус в компьютер служащего фирмы, обслуживающей счета с криптовалютой. Затем по цепочке хакеры установили контроль над серверами компании DMM и скачали оттуда большой массив биткойнов. Конкретных доказательств причастности КНДР к этой операции предъявлено не было.

Правительство Японии с озабоченностью относится к инциденту с компанией DMM и намерено принять дополнительные меры в сфере кибербезопасности. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.