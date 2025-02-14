США намерены реформировать военно-промышленный комплекс

Администрация Соединенных Штатов готовится провести глубокую реформу, которая обеспечит надежное инвестирование в военно-промышленный комплекс (ВПК), что также поможет военно-техническому сотрудничеству.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного совещания министров обороны стран - членов НАТО глава Пентагона Пит Хегсет.

"Если Америка не может строить и экспортировать, создавать и предоставлять оперативные средства из-за того, что мы слишком устарели, или статичны, или бюрократизированы, или Пентагон раздут, то мы не сможем поставить на вооружение системы, которые нам нужны в будущем. Поэтому под руководством президента [США Дональда] Трампа в Минобороны грядут глубокие и кардинальные реформы, призванные обеспечить надежное инвестирование в наш ВПК", - сказал он.

В пример министр привел сферу судостроения. "Нам необходимо значительно увеличить наши мощности по строительству кораблей и подводных лодок, причем не только для себя, но и для выполнения обязательств перед нашими союзниками, и мы это сделаем", - отметил он.

По словам главы Пентагона, какой бы ни была система вооружений, США необходимо реформировать процесс ее производства и передачи покупателям, чтобы он шел быстрее. "Таким образом, запрос, поданный сегодня, будет выполнен не через семь лет, а через три года, с меньшей волокитой и с использованием наиболее эффективных и действенных технологий. Мы слышим это от наших союзников, и это часть добросовестного партнерства, - мы собираемся инвестировать в наш ВПК. Мы будем следить за тем, чтобы иностранные военные продажи осуществлялись как можно скорее", - заключил он.