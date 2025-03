Пентагон оказался в центре скандала из-за Маска

Пентагон столкнулся с двумя скандалами, связанными с предпринимателем Илоном Маском, который курирует Департамент государственной эффективности.

Как передает Day.Az, внимание на это обратил "Коммерсант".

Первый связан с визитом Маска в Пентагон. The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что там предпринимателю планировали провести брифинг о сценариях возможной войны США с Китаем. Позже в самом военном ведомстве это опровергли. В Пентагоне решили провести расследование и проверить некоторых сотрудников на детектор лжи.

Второй инцидент связан с закрытием Управления общей оценки, "отвечающим за долгосрочное стратегическое планирование на годы и даже десятилетия вперед". Это было сделано в рамках реализации плана Маска по сокращению расходов. The Wall Street Journal назвал этот отдел "офисом, победившим в Холодной войне". В Пентагоне пообещали восстановить центр в соответствии с новыми стратегическими целями.

Ранее Маск пригрозил сотрудникам Пентагона судом из-за того, что они намеренно "сливали" газете The New York Times ложную информацию.