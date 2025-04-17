Крупный пожар на ТЭЦ в Москве

В сети появились кадры пожара на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на Востряковском проезде на юге Москвы. Их публикует столичная прокуратура в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах виден пожар, который разгорелся на территории ТЭЦ. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы.

Трансформаторная подстанция на территории ТЭЦ в Москве загорелась утром 17 апреля. Причина пожара пока неизвестна, информация о пострадавших не поступала. Известно, что площадь возгорания, по неофициальным данным, составила 20 квадратных метров. Огонь уже потушили.