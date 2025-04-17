https://news.day.az/world/1745497.html Крупный пожар на ТЭЦ в Москве - ВИДЕО В сети появились кадры пожара на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на Востряковском проезде на юге Москвы. Их публикует столичная прокуратура в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. На кадрах виден пожар, который разгорелся на территории ТЭЦ. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы.
Крупный пожар на ТЭЦ в Москве - ВИДЕО
В сети появились кадры пожара на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на Востряковском проезде на юге Москвы. Их публикует столичная прокуратура в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На кадрах виден пожар, который разгорелся на территории ТЭЦ. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы.
Трансформаторная подстанция на территории ТЭЦ в Москве загорелась утром 17 апреля. Причина пожара пока неизвестна, информация о пострадавших не поступала. Известно, что площадь возгорания, по неофициальным данным, составила 20 квадратных метров. Огонь уже потушили.
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