Израиль перехватил ракету хуситов

Силами ПВО Израиля был осуществлен перехват баллистической ракеты хуситов в непосредственной близости от пассажирского самолёта, который совершал взлёт из Международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: