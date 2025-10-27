https://news.day.az/world/1791118.html Албанский ИИ-министр "забеременела" Албанский ИИ-министр Диэлла "забеременела" 83 "детьми". Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама. "Диэлла беременна, и у нее 83 ребенка", - сказал он. По словам Рамы, "дети" искусственного интеллекта (ИИ) займут позиции помощников депутатов.
По словам Рамы, "дети" искусственного интеллекта (ИИ) займут позиции помощников депутатов. Уточняется, что они будут фиксировать происходящее в парламенте и информировать законодателей о пропущенных обсуждениях и событиях.
