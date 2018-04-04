Боевики ИГ перебираются в Африку - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ РФ

После разгрома террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, члены бандформирований перебираются в другие регионы, что способствует развитию трансграничной преступности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"После разгрома так называемого "Исламского государства" члены бандформирований из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, повышается террористическая активность в Африке, джихадисты возвращаются в Азию и Европу. Как следствие, растет трансграничная преступность", - сказал Шойгу на VII Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистких движений по всему миру.

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