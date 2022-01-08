Создатель McLaren F1 анонсировал новый суперкар

Представив летом 2020 года дорожное купе GMA T.50, через год создатель суперкара McLaren F1 и бывший конструктор болидов Формулы-1 Гордон Мюррей анонсировал его трековую версию - модификацию GMA T.50s Niki Lauda, названную в честь трёхкратного чемпиона Формулы-1 Ники Лауды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, всего к производству запланированы 100 экземпляров GMA T.50 и только 25 единиц GMA T.50s Niki Lauda, причём производство трековой версии начнётся только по окончании сборки всех дорожных суперкаров.

В тизере, опубликованном в социальных сетях Gordon Murray Automotive, раскрыты только индекс новинки - T.33 - и дата официальной премьеры автомобиля, 27 января 2022 года. Автомобиль создатели позиционируют как "лучший в мире суперкар гран туризмо", что может указывать на более приспособленные к повседневной эксплуатации настройки, более просторный, комфортный и роскошный салон. Судя по индексу, новое купе в линейке марки займёт место "базовой" модели GMA.

Никаких детальных данных о характеристиках модели нет. Ожидается, что GMA T.33 получит атмосферный V12 4.0 разработки и производства Cosworth, который используется на GMA T.50 и GMA T.50s Niki Lauda в 664- и 712-сильном вариантах. Новинка также должна получить тщательно проработанный с точки зрения аэродинамики кузов и лаконичный дизайн экстерьера и салона, что является фирменной чертой всех автомобилей за авторством Гордона Мюррея.