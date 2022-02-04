Представлена совершенно новая «Волга»

Одной из самых ожидаемых новинок российского рынка за последние несколько лет, вероятно, является ГАЗ "Волга". В Сети не раз появлялись слухи о том, что советский седан вернется в автосалоны. Недавно стало известно, что компания ГАЗ действительно готовит новую "Волгу". Автомобиль будет представлен в кузове седан, а в качестве основы для него возьмут недавно разработанную платформу Aurus Senat.

Как передает Day.Az со ссылкой на Naavtotrasse, несмотря на то что компания ГАЗ пока не раскрывает деталей этого проекта, о новой "Волге" известно многое. Будущий седан стилистически будет перекликаться с Aurus Senat. Но новая ГАЗ "Волга" 2022-2023 окажется компактнее и, что главное, дешевле своего прототипа. Пожалуй, главная особенность российской новинки заключается в ее платформе. Эту архитектуру разрабатывали тот же человек, что и одну из последних версий "Волги", которая дебютировала в 1998 году. Поэтому неудивительно, что возрожденный седан будет построен на базе платформы Aurus Senat.

Новую архитектуру, которая ляжет в основу возрожденной "Волги", с нуля разрабатывали инженеры института НАМИ. Одной из ее особенностей является модульная конфигурация. То есть платформу можно адаптировать под автомобили разного типа и размера. При этом, вероятно, подвеска у новой "Волги" будет аналогичной Aurus Senat. ГАЗ, скорее всего, не станет вносить существенные изменения в конфигурацию основы седана, так как может повлечь за собой ухудшение эксплуатационных качеств.

В связи с этим спереди у новой ГАЗ "Волга" 2022-2023 разместят независимую подвеску на двух рычагах со сдвоенным нижним шарниром. Не исключен также вариант появления здесь отдельной муфты, необходимой для подключения и отключения полного привода. Сзади у "Волги" установят четырехрычажную конструкцию. Стандартно такая конфигурация обеспечивает плавный ход на изрытой небольшими ямами поверхности. Это означает, что по характеру езды новая "Волга" сможет встать в один ряд с такими автомобилями, как BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class.

Но в сравнении с немецкими моделями российская будет стоить дешевле. Об этом свидетельствует информация о технической части новой "Волги". Согласно озвученным данным, возрожденный седан в первое время будет оснащаться 2,7-литровым "атмосферным" двигателем, который компания ГАЗ устанавливает на "ГАЗели". Этот мотор выдает не более 107 л.с. мощности. Новая "Волга" с таким двигателем, вероятнее всего, будет сочетаться с 5- или 6-ступенчатой механической КПП.

Но ГАЗ не ограничится только бюджетной версией седана. Новая "Волга" станет полноценным конкурентом для Mercedes-Benz E-Class благодаря тому, что под ее капотом окажется 4,4-литровый битурбированный мотор, который также позаимствуют у Aurus Senat. В этом случае двигатель будет сочетаться с 9-ступенчатой автоматической КПП и новым полным приводом, который дополняется электромагнитной муфтой с электронным управлением. Такая конфигурация трансмиссии похожа на ту, которую компания BMW использует на своих представительских седанах.

По слухам, новая ГАЗ "Волга" 2022-2023, возможно, получит еще и пневматическую подвеску, способную автоматически менять дорожный просвет в зависимости от условий эксплуатации. Благодаря этому седан сможет обеспечивать высокий уровень комфорта при езде как под грунтовой дороге, так и по асфальту. Ряд источников также заявляет, что ГАЗ выпустит специальную версию "Волги", предназначенную для спецслужб. Этот вариант седана получит 6,6-литровый турбированный двигатель V12.

Новая "Волга", как было отмечено ранее, стилистически будет оформлена так же, как и Aurus Senat. Визуально российский седан тоже будет походить на модели Rolls-Royce. Но у новой ГАЗ "Волга" 2022-2023 спереди установят знакомую по предшествующим версиям радиаторную решетку с тонкими вертикальными ламелями, обрамленными металлическим кантом. Передняя и задняя оптика прямоугольной формы пополнится светодиодными огнями. В салоне, вероятно, будут применены дорогостоящие отделочные материалы типа кожи и декоративных вставок из дерева.