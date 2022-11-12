К сведению желающих приобрести электромобили "Togg"

Прием предварительных заказов на турецкие электромобили "Togg" стартует в феврале 2023 года, как было объявлено ранее. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Инициативной группы "Турецкие автомобили" (TOGG), размещенном в субботу в ​​​​​​Twitter.

"С гордостью фиксируем интерес, проявленный к интеллектуальному устройству, которое появится на дорогах в марте 2023 года", - отметили в TOGG.

"До этой даты мы будем продолжать информировать общественность в соответствии с концепцией #USECASEMobility. Вновь хотели бы заявить, что не принимает никаких предварительных заказов, за исключением того, который сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Убедительно просим следить за всеми сообщениями от Togg в наших аккаунтах в социальных сетях и не полагаться на непроверенную информацию. Оставайтесь с нами!"", - говорится в сообщении компании.