BMW Жаклин Кеннеди попал на аукцион

Во Флориде на аукционе автомобилей Copart 14 ноября будет продан седан BMW Bavaria, принадлежавший Жаклин Кеннеди, супруге президента США Джона Кеннеди. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает The Drive.

Идентификационный VIN-номер автомобиля BMW 1974 года содержит цифры 3180458 - те же, которые были у машины, которая принадлежала вдове американского президента. Цвет и комплектация автомобиля также совпадают, утверждает издание.

Кроме того, газета New York Post писала, что в конце 2016 года автомобиль, которым Жаклин Кеннеди Онассис пользовалась с 1974 по 1992 год, был выставлен на продажу во Флориде за $295 тыс.

Автомобиль, пострадавший от урагана Иэн в сентябре 2022 года, также выставлен на продажу во Флориде. Аукционная площадка Copart, специализирующаяся на реализации битых, поврежденных и возвращенных страховым компаниям ранее угнанных автомобилей, оценила BMW Bavaria 3.0 S в $8,9 тыс.