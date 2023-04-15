Премьера BMW XM Label Red

Компания BMW представила 748-сильную топ-версию Label Red спортивного гибридного кроссовера XM, цена - от 185 000 долларов, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

Первый кроссовер, разработанный целиком спортивным подразделением BMW M GmbH, дебютировал в сентябре прошлого года с 653-сильной plug-in гибридной силовой установкой, тогда же была анонсирована ещё более мощная версия Label Red, и вот сегодня она полностью рассекречена.

Как оказалось, по части техники версия Label Red устроена точно так же, как базовый ХМ: нет никаких особых настроек в адаптивной подвеске, системе полного привода или в активном заднем дифференциале, а есть лишь более мощный 4,4-литровый бензиновый битурбомотор V8: его отдача по сравнению с обычным BMW XM увеличена с 489 л.с. и 650 Нм до 585 л.с. и 750 Нм.

Характеристики единственного электромотора, вживлённого в 8-ступенчатый "автомат", прежние - 145 кВт (197 л.с.) и 280 Нм, на короткое время крутящий момент может увеличиваться до 450 Нм (так называемый Boost Mode). Максимальная совокупная отдача силовой установки выросла с 653 л.с. и 800 Нм до 748 л.с. и 1000 Нм. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,3 до 3,8 с, максимальная скорость с опциональным пакетом M Driver's Package увеличилась с 270 до 290 км/ч (без этого пакета она ограничена на отметке 250 км/ч).

Полезная ёмкость вмонтированной в пол кузова тяговой батареи прежняя - 25,7 кВт·ч, её полной зарядки хватит на 75-83 км пробега в электрическом режиме по циклу WLTP. Максимальная скорость в электрическом режиме ограничена на отметке 140 км/ч.

Стандартные внешние отличительные особенности версии Label Red - это красные шильдики и красные вставки в 21-дюймовых колёсных дисках. Красные окантовки гигантских ноздрей на передке, бокового остекления и диффузора заднего бампера - это опция и особенность лимитированной дебютной серии из 500 машин в чёрном цвете Frozen Carbon Black (именно такая машина показана на фотографиях). Салон по умолчанию щедро сдобрен красными вставками, но по части оснащения он ничем принципиально не отличается от обычного ХМ.

На данный момент BMW XM Label Red является самым мощным стоковым "углеводородным" кроссовером в мире. Для сравнения скажем, что Ferrari Purosangue имеет в своём распоряжении 725 л.с., Dodge Durango SRT Hellcat - 720 л.с., Aston Martin DBX707 -707 л.с. Тем не менее полная электрификация сулит новые горизонты мощности: например, американский четырёхмоторный Drako Dragon обещает аж 2028 л.с., но его производство начнётся только в 2026 году.

Производство XM Label Red на американском заводе BMW в Спартанберге (штат Южная Каролина) начнётся в августе текущего года, заказ на новинку можно будет оформить уже в конце апреля.