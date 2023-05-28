Назван самый продаваемый автомобиль в мире

Впервые полностью электрический автомобиль стал самым продаваемым автомобилем в мире. Tesla Model Y превзошла прежних лидеров Toyota RAV4 и Corolla и заняла первое место в мировом рейтинге продаж в первом квартале 2023 года. Это особенно впечатляет, учитывая, что цена на Model Y 2023 года начинается с $47 490, что значительно выше, чем $21 550 за Corolla и $27 575 за RAV4. Продажи Model Y выросли на 69 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на 3Dnews.

Tesla Model Y продалась в первом квартале этого года в количестве 267 200 экземпляров, поставив мировой рекорд и опередив Corolla с 256 400 единицами и RAV4 с 214 700 автомобилями, проданными за тот же период. Илон Маск (Elon Musk) ранее предсказывал, что Model Y займёт первое место, заявив инвесторам в 2021 году: "Мы думаем, что Model Y станет самым продаваемым автомобилем или транспортным средством любого типа в мире. Вероятно, в следующем году".

Тогда Model Y не достигла этой цели, но заняла третье место в общем глобальном рейтинге за 2022 год, заняв шестое место в списке 10 самых продаваемых автомобилей в Америке, несмотря на жёсткую конкуренцию со стороны пикапов и полноразмерных внедорожников. В прошлом году Model Y также стала самым продаваемым автомобилем в Европе и Калифорнии и заняла четвёртое место по продажам в Китае, поднявшись на 15 позиций по сравнению с предыдущим годом.

Следует отметить, что, хотя Tesla Model Y в настоящее время стала самым продаваемым автомобилем в мире, компания Tesla, безусловно, не является крупнейшим мировым автопроизводителем. Volkswagen, Toyota, General Motors и Ford сообщают о более высоких доходах и объёмах продаж. Tesla даже не входит в десятку крупнейших мировых производителей автомобилей, заняв 19-е место в 2022 году.