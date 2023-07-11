Новый Skoda Kodiaq 2024 проходит тесты и чешская компания уже не раз публиковала его фото в камуфляже. На основе этих снимков издание Auto.cz создало рендеры нового автомобиля, передает Day.Az.

Кроссовер Skoda Kodiaq 2024 сохранит знакомый силуэт, однако изменений хватает: решетка радиатора станет больше, изменится форма фар и задних фонарей, появится больше граней.

Ранее стало известно, что новый Skoda Kodiaq будет построен на привычной платформе MQB Evo, но станет крупнее. Габариты новой машины составят 4758 х 1864 х 1657 мм при колесной базе 2781 мм.

Внутри Skoda Kodiaq 2024 также станет больше, а объем багажника увеличится до 340 л в семиместной конфигурации и 845-910 л - в пятиместной. Все версии получат цифровую панель приборов и 12,9-дюймовый основной экран. Также будет проекционный дисплей в качестве опции.

Ожидается, что автомобиль получит 150- или 204-сильные бензиновые двигатели, а также турбодизелями мощностью 150 и 193 л.с. Также будет 204-сильный подзаряжаемый гибрид Skoda Kodiaq, который сможет проезжать до 100 км на электричестве.