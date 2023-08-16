Представлен автомобиль Xiaoma, который потягается с бестселлером Wuling Hongguang Mini EV

Новый электромобиль FAW Bestune Xiaoma должен составить конкуренцию китайскому бестселлеру Wuling Hongguang Mini EV, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

FAW Bestune Xiaoma - небольшой двухдверный городской автомобиль с размерами 3000 х 1510 х 1630 мм и колесной базой 1953 мм. Он на 83 мм длиннее, на 17 мм шире и на 9 мм выше, чем Wuling Hongguang Mini EV, который был самым продаваемым китайским электромобилем в 2022 году.

Снаряженная масса Bestune Xiaoma составляет около 700 кг, а полная масса равна около 1000 кг. Xiaoma предлаагет четыре места. Углы въезда и съезда составляют 29 и 43 градуса соответственно.

FAW Bestune Xiaoma оснащен электродвигателем мощностью 27 л.с. от компании Shuanglin, которая также поставляет электродвигатели для Chery и SGMW. Двигатель TZ155X020 также установлен в Wuling Hongguang Mini EV. Максимальная скорость Bestune Xiaoma достигает 100 км/ч.

Xiaoma имеет такое оборудование, как фронтальная камера, встроенный видеорегистратор и камера заднего вида.

Продажи начнутся в этом году.