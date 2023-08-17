Уникальный суперкар Pagani Zonda чемпиона «Формулы 1» разбили в ДТП

Суперкар Pagani Zonda 760 LH, который принадлежал семикратному чемпиону "Формулы 1" Льюису Хэмилтону, попал в аварию в Уэльсе. Об этом сообщает Motor1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ДТП произошло городе-графстве Конуи в туннеле Пенманбах, где водитель суперкара не справился с управлением. Автомобиль оказался поврежден с трех сторон: у него разбита фара и лобовое стекло, сломаны кузовные панели и задняя ось. Водитель не получил серьезных травм и самостоятельно выбрался из машины.

Льюис Хэмилтон приобрел Pagani Zonda 760 LH в 2014 году и владел суперкаром семь лет, за которые проехал на нем менее 1 тыс. километров. Это один из пяти автомобилей серии 760 и единственный, в названии которого присутствуют инициалы Хэмилтона. Zonda оснащена двигателем V12 объемом 7,3 литра мощностью 760 л.с. и механической коробкой передач.

В 2015 году на этом автомобиле Хэмилтон попал в небольшое ДТП в Монако и впоследствии заявил, что суперкар "ужасно управляется". В 2021 году автомобиль перешел другому владельцу из Великобритании.