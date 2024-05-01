Взлетели продажи автомобилей Volkswagen

Совместное предприятие SAIC Volkswagen сообщило о значительном росте продаж автомобилей "на новой энергии": в апреле таких было реализовано более 10 тыс. единиц, и это рост относительно апреля 2023 года на внушительные 56%, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

В честь этого объявлены скидки на некоторые модели, производящиеся на предприятиях SAIC Volkswagen. Причем скидки приличные: Tiguan L Outstanding Edition и Passat Outstanding Edition подешевели сразу на 2800 долларов. Volkswagen Teramont Х стал доступнее на 2400 долларов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!