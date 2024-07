Названа помеха для распространения электрокаров

Специалисты Гарвардской школы бизнеса (HBS) проанализировали состояние зарядных станций для электромобилей в США. Исследование опубликовано в материалах Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проанализировали состояние зарядных станций для электрокаров по всему миру с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Специалисты использовали данные из Северной Америки, Европы и Азии за последние 10 лет. Оказалось, что около 20 процентов зарядных станций в США не работают - то есть каждая пятая станция в стране неисправна.

В исследовании сообщается, что американские станции испытывают "критические проблемы с надежностью". Проблему качества назвали очередной помехой для распространения электромобилей в стране. "Представьте, что вы идете на традиционную заправку, и в двух случаях из десяти насосы неисправны", - заметил научный сотрудник HBS Омар Асенсио. По его словам, в этом случае владельцы машин с бензиновым или дизельным двигателем подняли бы бунт.

Также в отчете говорится, что зарядные станции неравномерно распределены по территории США. Как правило, они сконцентрированы в крупных населенных пунктах и богатых кварталах, а в сельской местности и небольших городах встречаются гораздо реже. Некоторые часы страны, где отсутствуют станции, исследователи назвали "пустыней".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!