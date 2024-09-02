Voyah начал продажи кроссовера Courage: самый доступный в гамме. На автосалоне в Чэнду стартовали предзаказы на электрокар, который может стать самым массовым в линейке премиум-бренда Dongfeng. Новинка на 18 сантиметров компактнее, чем Voyah Free, но гибридные версии ей не положены, поэтому разница в цене не очень существенная. Базовый Courage стоит 210 тысяч юаней (29,6 тысячи долларов): на восемь процентов меньше, чем Free, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Премьера Voyah Courage состоялась месяц назад, и по дизайну электрокроссовер одновременно напоминает и Lincoln, и уже знакомые гибриды Free, Passion и Dreamer. Предложены четыре модификации, причём всякий раз различается техника: три начальные версии заднеприводные (292 или 313 сил), а двухмоторная полноприводная силовая установка (435 сил) положена только в топ-комплектации.

Базовый электромобиль оснащается батареей на 76,9 киловатт-часа, а запас хода составляет 625 километров (CLTC). У самой "дальнобойной" версии батарея на 108,7 киловатт-часа, а автономность достигает 901 километра. Ячейки литий-железо-фосфатные производства CATL, электросистема 800-вольтовая, что сулит быструю зарядку: эквивалент 515 километров "заправят" от "суперчарджера" за 15 минут.

В Китае поставки Voyah Courage начнутся в ближайшее время, и перед появлением новинки у дилеров могут быть предложены скидки. В России электромобиль наверняка появится, ведь другие модели Voyah у нас продаются официально. Из ожидаемых новинок - упрощённый минивэн Dreamer.

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