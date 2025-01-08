Sony и Honda представили электромобиль со встроенной PlayStation 5

Совместное предприятие Sony и Honda, компания Sony Honda Mobility, начала прием предварительных заказов на свой первый электромобиль Afeela. Автомобиль, разработка которого заняла пять лет, будет доступен сначала только жителям Калифорнии. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На пресс-конференции CES компания объявила цены и детали предзаказа. Afeela 1 будет представлен в двух комплектациях: Origin за $89 900 и Signature за $102 900. В стоимость обеих комплектаций входит трехлетняя подписка на ряд функций, включая систему помощи водителю уровня 2+ и AI-помощника для управления бортовым компьютером.

Предзаказ стартовал 7 января. Информация о появлении Afeela в других штатах и странах пока отсутствует.

Технические характеристики включают запас хода до 300 миль (по оценкам EPA) и поддержку сети Supercharger от Tesla. Единственный доступный цвет кузова - "Core Black". Доставка автомобилей Signature начнется в 2026 году, Origin - в 2027.

Прототип Afeela, по словам генерального директора Sony Honda Mobility Ясухидэ Мизуно, близок к финальной версии. Дизайн напоминает сочетание Tesla и Lucid Air. Автомобиль оснащен широкими экранами на приборной панели, 40 датчиками и камерами для полуавтономного вождения и полным приводом. В салоне имеются заготовки для интеграции некой "мощной игровой системы", которой, как пишет The Verge, вероятнее всего, станет PlayStation 5.