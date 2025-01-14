Седан Subaru WRX обзавелся «заряженной» версией S210

Седан Subaru WRX получил новую STI-версию. Она называется S210 и будет выпущена в количества 500 штук. Главной особенностью четырехдверки станет форсированный с 275 до 300 лошадиных сил двигатель, аэродинамика в стиле гоночных "Субару" и доработки ходовой в духе прошлогодней WRX S4 STI Sport#, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В Subaru так и не решились на выпуск полноценной WRX STI и вновь предложили поклонникам уже непонятно какой по счету "стихазаменитель". Седан получил имя WRX STI S210 и форсированный до 300 лошадиных сил "турбооппозитник" 2.4. Двигателю перекалибровали блок управления, оптимизировали систему впуска, а также снабдили его выпускной магистралью с низким противодавлением. Коробка передач та же, что у WRX S4 (под этим именем в Японии продается глобальный WRX) - вариатор Subaru Performance Transmission. Но на S210 у него свои уникальные настройки и улучшенное охлаждение.

Если не вдаваться в детали, то STI S210 очень похож на STI Sport#. И тут и там есть гибкая распорка передних стоек, дополнительные регулируемые тяги, а также виброгасящий материал в поддоне "запаски" и багажнике. Диаметр колес BBS - 19 дюймов. Шины - Michelin Pilot Sport 4S. Вдобавок у S210 более жесткие втулки заднего стабилизатора, тормоза Brembo с шестипоршневыми моноблочными суппортами спереди, перекалиброванная адаптивная подвеска и селектор режимов движения. В салоне - кресла Recaro с углепластиковыми спинками; материалы отделки: кожа "наппа", замша Brin Naub и кожзам.

Внешне WRX STI S210 можно опознать по аэродинамическим элементам, заимствованным у гоночных Subaru, участвующих в суточном марафоне ADAC Ravenol 24h Nürburgring. Это в том числе накладки на боковины кузова и антикрыло из углеволокна. Тираж седана составит 500 экземпляров. Продавать их будут, скорее всего, как и все лимитированные Subaru. Обычно право покупки разыгрывают в лотерею, но могут быть и другие варианты.