Выступающие против Маска американцы атаковали Tesla

Американцы, которые негативно относятся к главе ведомства по повышению эффективности работы правительства США, бизнесмену Илону Маску, устраивают акты вандализма в отношении автомобилей, дилерских центров и зарядных станций Tesla. За последние несколько недель зафиксировано не менее 10 таких случаев, передает телеканал NBC со ссылкой на данные полиции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"29 января 40-летняя женщина бросила коктейль Молотова в Cybertruck, припаркованный у автосалона в Лавленде", - говорится в материале. Там уточняется, что в дальнейшем женщина приходила с коктейлями Молотова в автосалон еще несколько раз, пытаясь его поджечь. Кроме того, на здании она краской написала фразу "нацистские автомобили". Ее задержала полиция.

Также сообщается, что неподалеку от Бостона неизвестные подожгли несколько зарядных станций Tesla, а в штате Орегон 6 марта по автосалону Tesla несколько раз выстрелили. Ни в одном из инцидентов никто не пострадал, уточняет телеканал.