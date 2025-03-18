https://news.day.az/autonews/1738154.html Nissan возродит свою старейшую модель Японская компания Nissan планирует возродить модель Primera, которая выпускалась с 1990 по 2007 год. Об этом сообщает carscoops.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Пользователи сети обнаружили заявку на товарный знак, поданную Nissan для регистрации в Малайзии.
Nissan возродит свою старейшую модель
Японская компания Nissan планирует возродить модель Primera, которая выпускалась с 1990 по 2007 год. Об этом сообщает carscoops.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пользователи сети обнаружили заявку на товарный знак, поданную Nissan для регистрации в Малайзии. Отмечается, что в ней фигурирует наименование Primera, а статус указан как "ожидает регистрации".
По данным издания, будущая Primera может стать электромобилем и составить конкуренцию Tesla Model 3, Mazda 6e и Volkswagen ID.7. При этом предполагается, что это может быть сделано в рамках партнерства компании с китайской Dongfeng.
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