Zeekr 9X Grand, похожий на Range Rover

Это новый Zeekr: большой внедорожник с дизайном как у Range Rover. Zeekr 9X Grand дебютирует на китайском рынке в третьем квартале 2025 года (июль-сентябрь) и будет позиционироваться как флагман класса люкс. В преддверии запуска марка Zeekr, входящая в холдинг Geely, опубликовала серию фотографий, сделанных во время зимних тестов 9X Grand: на снимках запечатлен закамуфлированный прототип, но уже можно сделать вывод, что внешне он напоминает британский Range Rover, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

С Range Rover новый 9X Grand роднит форма кузова с характерным углом наклона передних и задних стоек, ровная линия капота и практически вертикальная радиаторная решетка в стиле минивэна 009. Оптика же выполнена в фирменной стилистике Zeekr, дверные ручки выдвижные, а над лобовым стеклом можно заметить лидар, что говорит о высоком уровне автономности. Длина 9X Grand составит около 5,2 метра (у Range Rover - 5,5 метра).

9X Grand станет первой моделью марки, которая получит гибридную систему Zeekr Super Hybrid, то есть установку с двигателем внутреннего сгорания, однако подробностей о ней пока нет. СarNewsChina пишет, что она объединяет технологии BEV, PHEV и EREV. Ожидается, что ДВС будет подключаться к колесам только на высоких скоростях, в остальное время мотор будет играть роль генератора, благодаря чему новинка будет экономичнее конкурентов.

В оснащение гибридного Zeekr войдет чип Nvidia Drive Thor производительностью 2000 TOPS, который будет "заведовать" умной электроникой, включая систему автономного вождения поколения L4. Помимо Zeekr, такой чип будут использовать BYD, GAC Aion Hyper и Xpeng.

Публичный дебют Zeekr 9X Grand ожидается на автосалоне в Шанхае, который пройдет в апреле. Старт продаж в Китае намечен на вторую половину года - по предварительным данным, стартовая цена модели превысит 1 миллион юаней