Bentley показала купе Batur, отделанное розовым золотом

Купе Bentley Batur украсили розовым золотом. Драгоценный металл использовали для изготовления рукояток дефлекторов вентиляции и вставок на руле, плюс машине достался уникальный цвет кузова Black Rose и салон, обитый кожей и твидом. Двигатель прежний - битурбомотор W12 6.0, настроенный на отдачу 750 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Bentley и ателье Mulliner показали ещё одну версию ультралимитированного купе Batur. Она получила название The Black Rose ("Чёрная роза") и распечатанные на 3D-принтере декоративные элементы из 18-каратного розового золота общим весом 210 граммов. Из драгоценного металла выполнили "шайбу" селектора режимов движения, рукоятки дефлекторов вентиляции, традиционно стилизованные под регистры органа, а также вставки на руле.

Краска-металлик Black Rose, созданная специально для автомобиля, здесь сочетается с глянцево-черной Beluga и размашистыми акцентами цвета Satin Rose Gold. Этот оттенок используется на воздуховодах в переднем бампере, решетке радиатора, боковых юбках и 23-дюймовых колесах, за спицами которых видны массивные углерод-керамические тормоза. Салон машины отделан черной кожей Beluga, темно-серой твидовой тканью и окрашенным в цвет кузова деревянным шпоном.

Под капотом купе Batur стоит битурбомотор W12 6.0, которому заменили впуск, модернизировали систему наддува, охлаждения, а также поменяли калибровки. В результате отдача составила 750 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Шасси - с адаптивной трёхкамерной пневмоподвеской, электромеханическими стабилизаторами, дифференциалом повышенного трения с электронным управлением, подруливающими задними колесами и векторизацией тяги.

Тираж Batur составит 18 экземпляров. Все они были проданы до официальной премьеры, причем каждый автомобиль обходится заказчику в сумму не менее 1,65 миллиона фунтов стерлингов.