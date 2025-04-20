https://news.day.az/autonews/1746349.html На чемпионате по дрифту с автомобиля слетела шина и вернулась на место - ВИДЕО В России на чемпионате по дрифту с колеса автомобиля слетела шина и вернулась на место. Соответствующий ролик публикует "Фонтанка", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Соревнование проходило в Санкт-Петербурге.
На чемпионате по дрифту с автомобиля слетела шина и вернулась на место - ВИДЕО
В России на чемпионате по дрифту с колеса автомобиля слетела шина и вернулась на место. Соответствующий ролик публикует "Фонтанка", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Соревнование проходило в Санкт-Петербурге. На размещенных кадрах видно, как во время гонки Lets Drift пилот Артем Перепилиц потерял на несколько секунд покрышку. "Это первый раз вообще в дрифте такое. Было раньше, что колеса целиком откручивались. А здесь покрышка соскочила с диска и вернулась на место. Такого не было раньше", - высказались организаторы.
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