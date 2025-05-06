Под маркой Geely Galaxy выпустят хардкорный внедорожник-амфибию

Компания Geely показала хардкорный внедорожник Galaxy Cruiser. Он станет частью семейства Galaxy и получит последние разработки группы Geely - от "цифрового шасси" до безопасной батареи Golden Short Blade. Силовая установка у внедорожника гибридная, с бесшовным переходом между разными режимами работы в зависимости от условий движения и типа покрытия, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Линейка Geely Galaxy, с марта этого года выделенная в самостоятельный бренд, пополнится внедорожником. На автосалоне в Шанхае перспективная новинка дебютировала как концепт Geely Galaxy Cruiser, и это не столько хардкорный полноприводник, сколько символ изысканного, качественного образа жизни. Машина многое взяла из китайской эстетики и культуры, хотя непосвященным разглядеть все эти нюансы будет непросто, а уж понять - тем более.

Например, дизайном передней части Galaxy Cruiser напоминает мифического льва-стража, чьи скульптуры можно увидеть перед воротами правительственных резиденций, административных зданий и культовых сооружений императорского Китая. Салон сочетает в себе элементы звука, запаха и времени, последнее - в виде песочных часов. Концепция разработана под вдохновением от "Трёх прудов, отражающих луну" - знаменитых трёх каменных пагод в Ханчжоу и открывающегося на них вида с острова Сяоинчжоу.

В платформу Galaxy Cruiser на системном уровне интегрирована большая ИИ-модель. Искусственный интеллект управляет полным приводом и режимами работы гибридной установки, подстраивая шасси под особенность рельефа дороги. Внедорожник способен двигаться по диагонали, разворачиваться на месте, преодолевать броды глубиной до 800 миллиметров, ездить со спущенной шиной, дрифтить в автономном режиме и до двух часов держаться на воде, развивая почти пять узлов (8,5 км/ч).

В оснащение Galaxy Cruiser входит гидролокатор (это первое применение подобного устройства в отрасли), спутниковая связь, селектор трансмиссии в стиле яхтенного рычага управления и батарея Golden Short Blade. Литий-железо-фосфатный аккумулятор отличается удивительной стойкостью к внешним воздействиям, будь то погружение в морскую воду или выстрел из винтовки. Особенность батареи - патентованная внешняя оболочка, которая обеспечивает максимум защиты и не допускает возгораний.