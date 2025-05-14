У Changan появится недорогой 7-местный кроссовер с «механикой»

Changan готовит дешевый 7-местный кроссовер с "механикой". По данным портала "Китайские автомобили" для внутреннего рынка выпустят упрощенную модификацию CS75 Pro. Автомобиль будет представлять собой переименованный Oshan X7 Plus, а главной особенностью станет наличие базовой версии с турбомотором 1.5 (166 л.с.) и 6-ступенчатой "механикой". Отказ от 7-ступенчатого "робота" позволит сэкономить, ведь конкурентов среди трёхрядных машин почти нет, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Changan уже сертифицировал CS75 Pro, и от исходника кроссовер отличается дизайном в фирменном стиле. По сравнению со знакомым россиянам Changan CS75 Plus третьего поколения разница в габаритах невелика: например, длина увеличена всего на три сантиметра. Но салон другой: будет доступна компоновка 2+3+2 с третьим рядом кресел.

С турбомотором 1.5 (166 л.с.) будет сочетаться 6-ступенчатая "механика", с форсированным агрегатом того же объёма (181 л.с.) - 7-ступенчатый преселективный "робот". Привод только передний. Интересно, что трёхпедальный кроссовер немного экономичнее: расход топлива такого Changan CS75 Pro составит 7,1 литра на 100 километров, тогда как двухпедальная модификация потратит 7,2-7,3 литра.

Ориентиром для стартовой цены можно считать отметки 90-100 тысяч юаней (12-14 тысяч долларов). Для семиместных кроссоверов цена низкая даже по китайским меркам. Вероятно, дебют состоится до конца лета, ведь Changan CS75 Pro пойдёт в серию, как модификация 2025 модельного года.