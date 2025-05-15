Ferrari ответила на слухи о закупке китайских деталей для электрокара. Гендиректор компании Бенедетто Винья в интервью Bloomberg TV в Осло расставил точки над i. "Есть ли у нас китайские поставщики? Да. Производят ли они стратегические компоненты? Нет", - заявил глава Ferrari. Топ-менеджер прояснил, что важнейшими деталями будущих электромобилей Ferrari являются электродвигатели и оси, но не аккумуляторные батареи, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Слухи о китайских комплектующих для Ferrari появились после того, как гендиректор Leapmotor Чжу Цзянмин опубликовал селфи с Бенедетто Винья и подписал, что надеется на продолжение сотрудничества между компаниями. После этого пресс-служба Leapmotor поспешила опровергнуть связь с Ferrari, но в итоге прояснять ситуацию пришлось самому Винье.

"Наши автомобили уникальны и не основаны на платформе", - заявил гендиректор компании из Маранелло. Электромобиля это тоже касается. Наши стратегические компоненты будут всегда храниться внутри компании, были, есть и будут под нашим контролем, - подчеркнул топ-менеджер. Более того, Ferrari не станет в принципе разрабатывать платформы в архитектурном понимании.

По нестратегическим деталям Ferrari сотрудничает с китайскими, европейскими, американскими, японскими и другими азиатскими партнёрами, заявил Винья, но не стал вдаваться в подробности. Первый электромобиль из Маранелло дебютирует 9 октября, а продажи ждут в 2026 году.