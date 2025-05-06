Новый кроссвэн Kia на платформе Seltos: первые фото. Индийский филиал компании подтвердил скорый дебют ещё одной модели. Теперь кроссвэнов Kia на платформе Seltos будет два: наряду с "бюджетным" Carens станут продавать "премиальный" Clavis. Дизайн в духе электромобилей серии EV не скрывает главного: новинка будет представлять собой рестайлинговый Carens с расширенным оснащением и проверенными агрегатами. Все подробности раскроют 8 мая, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Вероятно, Kia Clavis унаследует у Carens остов и основные кузовные элементы, но светотехника и наружные пластиковые детали поменяются. Также может быть иной штамповка передних крыльев. Чтобы подчеркнуть "премиальный" статус, добавят новые колёсные диски, а также ранее невиданные опции безопасности и комфорта.

Kia Carens остаётся единственной моделью бренда в Индии без систем помощи водителю ADAS, но на новом Clavis эту проблему исправят. Также поменяется дизайн виртуальной панели приборов, добавится камера кругового обзора 360, а интерфейс передней панели обновится. Что касается начинки, то ожидается унификация с актуальным компактвэном. Останутся три 1,5-литровых двигателя: атмосферный бензиновый (115 л.с.), бензиновый с наддувом (160 л.с.) и турбодизель (116 л.с.).

Премьера Kia Clavis не означает отставку Carens: две модели намерены продавать параллельно. Выпускать оба кроссвэна корейцы продолжат локально на местном заводе, причём не исключены и экспортные поставки на внешние рынки.