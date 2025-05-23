Ностальгия по «восьмидесятым»: представлен спортивный хэтчбек Toyota Corolla FX

Toyota показала "ностальгическую" спецверсию хэтчбека Сorolla для США. Новинка получила название Toyota Corolla FX в память о спортивном хэтчбеке Corolla FX16 конца прошлого века. По сравнению с седаном с приставкой FX, дебютировавшем в прошлом году, у спортивного хэтчбека доработок мало: белые колесные диски, черный спойлер, затемненная эмблема Toyota да три эксклюзивных цвета кузова. Тираж составит всего 1,6 тысячи экземпляров, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

"Спортивная" тема продолжается и в салоне - стандартные сиденья заменили на кресла с развитой боковой поддержкой и замшевыми вставками. В отделке кресел, руля, дверных панелей и кожуха коробки присутствует оранжевая строчка. За основу FX-версии взяли одну из самых доступных комплектаций SE, но ее список оснащения расширили за счет цифровой панели приборов (у обычного хэтча она аналоговая с экраном по центру) и беспроводной зарядки для смартфона.

В остальном оснащение стандартное для хэтчбека в этом исполнении: комплекс электронных ассистентов Safety Sense 3.0, в который, помимо прочего, входят адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, климат-контроль и мультимедиа с экраном диагональю восемь дюймов.

Под капотом у Corolla FX - двухлитровый атмосферник мощностью 171 лошадиная сила и 205 Нм крутящего момента, который работает в паре с вариатором, привод только передний. В отличие от седана, хэтчбеку не досталась ни заниженная подвеска, ни спортивные настройки рулевого управления.

Toyota Corolla Hatchback FX Edition выпустят ограниченной серией из 1600 тысячи экземпляров, у американских дилеров они появятся осенью этого года. Цены объявят ближе к запуску.