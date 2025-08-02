Самый компактный кроссовер Li

Шпионы сфотографировали новый пятиместный кроссовер Li. Китайская марка начала дорожные испытания нового электрокара, который может стать самым компактным в ее линейке. Ожидается, что i6 покажут в Китае в сентябре нынешнего года после премьеры более крупного i8, а полноценный дебют состоится в октябре, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Li i6, судя по шпионским снимкам, будет внешне почти идентичен "старшему" i8, в свою очередь похожему на электрический минивэн Mega. i6 будет пятиместным, в то время как у i8 в салоне шесть сидений. Длина маленького кросса составит 4,8 метра, колесная база - 2,96 метра.

Инсайдеры прочат i6 ту же силовую установку, что и у i8. В нее входят два электродвигателя, суммарно развивающие 544 лошадиные силы (400 киловатт). Разгон с места до 100 километров в час в случае "восьмерки" займет примерно пять секунд. Литиевые батареи CATL или Sunwoda обеспечат от 600 до 700 километров автономного хода.

Также заявлена 800-вольтовая система, благодаря которой пополнить запас энергии на 500 километров пути можно будет за 10 минут. Еще одна "фишка" - технология V2L (vehicle-to-load), позволяющая использовать аккумулятор для питания внешних устройств.

В числе соперников Li i6, как считают китайские СМИ, окажутся Tesla Model Y, Zeekr 7x и Xiaomi YU7. Ожидается, что стартовая цена составит около 250 тысяч юаней.