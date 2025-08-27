https://news.day.az/autonews/1776112.html Появились первые фото флагманского кроссовера Voyah Taishan Китайский автобренд Voyah опубликовал первые фото флагманского кроссовера Taishan. Как сообщает carnewschina.com, автомобиль представят в 4 квартале 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что gередняя часть модели выполнена в традиционном стиле Voyah и перекликается с моделью Voyah Passion L.
