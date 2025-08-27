Появились первые фото флагманского кроссовера Voyah Taishan

Китайский автобренд Voyah опубликовал первые фото флагманского кроссовера Taishan. Как сообщает carnewschina.com, автомобиль представят в 4 квартале 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что gередняя часть модели выполнена в традиционном стиле Voyah и перекликается с моделью Voyah Passion L. Сзади у Taishan видны узкие фонари. Дверные ручки - полускрытого типа. Колесные диски - многоспицевые. Особенность автомобиля станет автопилот третьего уровня автономности от Huawei.

Автомобиль оснастят системой полного привода и двумя электромоторами. Суммарная отдача установки - 680 л.с.