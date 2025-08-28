В Китае начались продажи шестиместного кроссовера Geely Galaxy M9

Автопроизводитель Geely начали продажи нового шестиместного гибридного кроссовера Galaxy M9. Об этом сообщает портал carnewschina.com. Начальная цена автомобиля 193,8 тыс. юаней, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кузов автомобиля имеет очертания классического внедорожника, радиаторная решетка в передней части кузова не предусмотрена - вместо нее смонтирован сплошной обтекатель, а по краям переднего бампера предусмотрены два вертикальных воздуховода для снижения сопротивления воздуха. Дисплей медиасистемы в салоне занимает большую часть передней панели. Пол в районе второго и третьего ряда сидений сделан ровным. Такая возможность обеспечена конструкцией автомобиля.

Благодаря гибридному приводу запас хода автомобиля достигает 1,3 тыс. км при полностью заряженной батарее и заправленном бензобаке. До 100 км/ч кроссовер способен разогнаться за 4,5 с. Заявленный средний расход топлива - 4,8 л на 100 км.