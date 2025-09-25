Обновленный внедорожник Tank 400 дебютировал в Китае

В Китае дебютировал обновленный внедорожник Tank 400, сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сравнению с текущей моделью, новый Tank 400 стал на 21 мм короче, на 10 мм шире и на 5 мм выше, при этом колесная база осталась неизменной. Кроме того, появился новый бампер.

В салоне появилось больше металлических текстурированных элементов, расширена подсветка, с тоннеля исчез селектор трансмиссии, на месте которого появился пульт управления подогревом и вентиляции и системой полного привода.

Обновленный Tank 400 доступен в двух гибридных модификациях мощностью 408 и 877 л.с.