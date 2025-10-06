Автоэксперт назвал неудачные подержанные модели Hyundai

У автомобилей южнокорейских марок сложилась репутация крепких и надежных, однако среди них существуют модели со спорными техническими решениями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом заявил автоэксперт Александр Ковалев.

По его словам, больше всего вопросов вызывают моторы Theta II, которые выпускались с 2008 по 2018 год. Эти двигатели оказались капризными: у них отмечались проблемы с электропроводкой, отсутствовали гидрокомпенсаторы, а поршневая группа страдала от быстрого износа. При этом особенно уязвимыми были модификации объемом 2,0 л и 2,4 л.

"Поэтому при покупке Hyundai Sonata, Santa Fe или Tucson начала 2010-х годов нужно быть осторожным. Самой слабой в этом списке считается Sonata VI поколения: кроме проблем с мотором, у нее отмечались сбои в рулевом управлении и ненадежная подвеска", - приводит слова специалиста "Российская газета" 6 октября.