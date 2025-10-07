Названы причины падения компрессии в двигателе автомобиля
Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя автомобиля приводит к трудностям с запуском, потере мощности, повышенному расходу топлива и масла. О причинах ее снижения "Газете.Ru" рассказала директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова, передает Day.Az.
"Первая причина снижения компрессии в цилиндрах мотора - износ поршневых колец. Со временем они изнашиваются, теряют упругость или залегают из-за нагара. В результате газы прорываются в картер, а компрессия падает. При этом возрастает расход масла", - сказала эксперт.
Еще одна причина - неправильно работающий клапан. Если он неплотно закрывается (из-за прогара или нагара), герметичность камеры сгорания нарушается. Чаще всего страдает выпускной клапан - он работает при более высокой температуре. В этом случае компрессия низкая только в одном цилиндре.
Часто компрессия падает из-за задиров на стенках цилиндров. Причиной могут быть перегрев агрегата, недостаток смазки, использование некачественного топлива или масла. Задиры нарушают герметичность и не позволяют кольцам плотно прилегать к стенкам цилиндра.
Кроме того, к потере компрессии приводит нарушение фаз газораспределения. Если ремень или цепь газораспределительного механизма перескочили на зуб, клапаны открываются или закрываются не в то время. В момент такта сжатия часть воздуха уходит обратно во впуск или выпуск, и компрессия снижается, отметила специалист.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре