Названы причины падения компрессии в двигателе автомобиля

Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя автомобиля приводит к трудностям с запуском, потере мощности, повышенному расходу топлива и масла. О причинах ее снижения "Газете.Ru" рассказала директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова, передает Day.Az.

"Первая причина снижения компрессии в цилиндрах мотора - износ поршневых колец. Со временем они изнашиваются, теряют упругость или залегают из-за нагара. В результате газы прорываются в картер, а компрессия падает. При этом возрастает расход масла", - сказала эксперт.

Еще одна причина - неправильно работающий клапан. Если он неплотно закрывается (из-за прогара или нагара), герметичность камеры сгорания нарушается. Чаще всего страдает выпускной клапан - он работает при более высокой температуре. В этом случае компрессия низкая только в одном цилиндре.

Часто компрессия падает из-за задиров на стенках цилиндров. Причиной могут быть перегрев агрегата, недостаток смазки, использование некачественного топлива или масла. Задиры нарушают герметичность и не позволяют кольцам плотно прилегать к стенкам цилиндра.

Кроме того, к потере компрессии приводит нарушение фаз газораспределения. Если ремень или цепь газораспределительного механизма перескочили на зуб, клапаны открываются или закрываются не в то время. В момент такта сжатия часть воздуха уходит обратно во впуск или выпуск, и компрессия снижается, отметила специалист.