Обновленный Mercedes-Maybach S-Class полностью рассекречен

Mercedes-Benz внедрил в седан Maybach S-Class отделку из розового золота. В компании подчеркнули, что автомобиль, построенный на базе модернизированного S-класса в кузове W223, предлагает максимальный уровень роскоши, технологий и персонализации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, главное отличие обновленного Mercedes-Maybach S-класса от стандартной модели кроется в оформлении передней части. Вместо горизонтальных планок, как у обычного S-Class, решетка радиатора Maybach получила вертикальные элементы.

На капоте появился светящийся шильдик Maybach, а классическая трехлучевая звезда Mercedes также обзавелась подсветкой. Аналогичные светящиеся эмблемы Maybach разместили и на задних стойках кузова. При открытии дверей на землю выводятся фирменные логотипы. Как отмечают создатели, в темное время суток спутать этот автомобиль с обычным S-классом будет практически невозможно. В фарах и фонарях появились светодиодные звездочки, а также декоративные элементы из розового золота.

Клиентам предложат кованые колесные диски диаметром 20 или 21 дюйма с новым дизайном и неподвижными фирменными эмблемами по центру - решение, напоминающее о Rolls-Royce. Палитра цветов кузова расширена новыми оттенками от ателье Manufaktur.

В салоне главное новшество - передняя панель Superscreen, объединяющая 12,3-дюймовую цифровую приборку, 14,4-дюймовый дисплей медиасистемы и 12,3-дюймовый экран для переднего пассажира. Электроника работает на базе четвертого поколения системы MBUX с поддержкой искусственного интеллекта и сетевых сервисов. На спинках передних кресел установлены новые 13,1-дюймовые экраны с отдельными сенсорными пультами управления. Также есть холодильник объемом 10 л.

Особого внимания заслуживает появление комбинированной обшивки салона из кожзаменителя Artico и ткани на основе вторсырья. Это первый случай использования переработанных материалов в отделке интерьера Maybach.

Обновленный Mercedes-Maybach S-класса предлагается с тремя типами силовых установок.

Начальная версия S 580 оснащена 4,0-литровым битурбомотором V8 мощностью 537 л.с. и 750 Нм крутящего момента, который работает в паре с 9-ступенчатым "автоматом" и полным приводом. Двигатель дополнен 48-вольтовым электромотором.

Подзаряжаемый гибрид S 580 e оснащается 3,0-литровой рядной шестеркой с электромотором. Суммарная отдача системы достигает 585 л.с. при 750 Нм крутящего момента. Запас хода только на электротяге - 100 км.

Топ-версия S 680 в зависимости от рынка будет предлагаться либо с форсированным V8 мощностью 612 л.с, либо с 6,0-литровым V12, который выдает те же 612 сил и разгоняет седан до "сотни" за 4 с.