Cadillac прекратит производство своего самого драйверского седана

Спортивный седан Cadillac CT4-V Blackwing снимут с производства из-за провала продаж.

вместе с этой моделью уйдет в прошлое и стандартная версия CT4, сообщает Carscoops.

Таким образом, единственным доступным седаном Cadillac (не считая роскошный Celestiq) останется CT5, который проживет еще как минимум одно поколение.

CT4 продержался на конвейере всего шесть лет. И это при том, что версия Blackwing действительно заслуживала большего внимания: под ее капотом стоял 3,6-литровый twin-turbo V6 мощностью 472 л.с. и 603 Нм, а главное - покупатель мог заказать машину с шестиступенчатой механической коробкой передач.

В эпоху, когда спортивные седаны все больше напоминают компьютеры на колесах, Blackwing оставался ламповой моделью.

Вице-президент Cadillac Джон Рот ранее подтверждал планы по уходу CT4, но точные даты стали известны только сейчас. В Cadillac заявляют, что по-прежнему верят в седаны, однако судьба младшей модели говорит об обратном.