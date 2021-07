Məşhur amerikalı repçi vəfat etdi

Məşhur amerikalı repçi Biz Markie (Marcel Theo Hall) şəkərli diabetin yaratdığı ağırlaşmalar səbəbiylə 58 yaşında vəfat edib.

Day.Az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki,TMZ xəbər verir ki, musiqiçi Baltimor şəhərində xəstəxanada ölüb.

Repçi Biz Markie 1989-cu ildə ABŞ-ın ən yaxşı 40 hiti reytinqinə düşən "Just Friend" mahnısı ilə məşhurlaşıb. Onun mahnının daxil olduğu "The Biz Never Sleeps" adlı albomu 500 mindən çox satılaraq "qızıl" statusu alıb.